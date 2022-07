Opmerkelijke ploegtactiek van UAE Emirates – WIELERFLITS UPDATE #11

Video

Na twee verloren jaren is Bob Jungels helemaal terug. Met een knappe solo in de bergrit naar Châtel veroverde de Luxemburger zijn eerst Tourrit. Wat deze prestatie betekent voor Jungels en zijn ploeg AG2R Citroën bespreken onze verslaggevers in deze WielerFlits Update.

