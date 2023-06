Opmerkelijk verhaal: veldrijder Jens Adams slachtoffer van fietsenbende

Eerder dit jaar zijn er drie fietsen van Jens Adams gestolen. Dat laat de Belgische veldrijder weten in gesprek met Het Nieuwsblad. Wat zo opvallend is aan het verhaal, is dat Adams inmiddels weet waar de fietsen nu zijn. Met dank aan een onbekende Rus op Facebook.

We moeten terug naar de maand februari. Adams is net terug van een trainingsritje, als hij iets geks opmerkt. “Ik kwam thuis en zag dat er een fietszak buiten hing, wat ik al heel raar vond. Toen ik de rugzak in de garage wilde leggen, bleek dat er ingebroken was in mijn auto. Die stond klaar om naar de cross te vertrekken, met mijn drie fietsen (ter waarde van 27.000 euro, red.) aan boord. Die waren allemaal weg, samen met nog wat wielen.”

Adams bleek niet het enige slachtoffer, want in de buurt werden nog meer inbraken gemeld. “Het was een echte plaag van fietsendiefstallen, vermoedelijk allemaal door dezelfde bende.” Het bleek uit Russische hoek te komen, want Adams kreeg op een bepaald moment een bericht via Facebook. “Van een onbekende Rus. Op een Russische tweedehandssite had hij één van mijn fietsen gezien. Een gepersonaliseerd exemplaar, met mijn naam gegraveerd in de lak.”

Vreemde situatie

“Hij volgde de koers een beetje en wilde bij mij checken of het normaal was dat mijn fiets op de site stond”, vervolgt Adams. “Probleem is dat ik dit bericht pas deze week heb gelezen. Die man had ondertussen al mijn fiets gekocht. Ik heb hem nadien pas laten weten dat hij gestolen was, waardoor we in een wat vreemde situatie zitten. Hij voelt zich schuldig omdat hij betaald heeft voor een gestolen fiets, maar hij kan er zelf ook niks aan doen. Die man probeert mij echt wel te helpen.”

Adams ging vervolgens op onderzoek uit en kwam er al snel achter dat zijn andere fietsen ook op deze site waren verkocht. De 31-jarige renner achterhaalde zelfs wie ze te koop aanbood. “We weten nu op zich best veel van die man. Een naam, een weliswaar wisselend adres en ook een telefoonnummer. Nee, ik heb nog niet gebeld. Ik kan zelf ook geen profiel aanmaken op de site, omdat je je enkel kunt registreren met een Russisch telefoonnummer.”

“Ik weet nu dat mijn fietsen in de buurt van Moskou rondrijden”

Adams kan momenteel dus niet echt veel ondernemen. “Ik weet nu dat mijn fietsen ergens in de buurt van Moskou rondrijden, maar daar schiet ik niet veel mee op. Ik hoop dat er nog een oplossing komt, maar voor mij is dit allesbehalve een leuk verhaal”, aldus Adams, die sinds kort uitkomt voor het Athlete For Hope-team van Marc Herremans.