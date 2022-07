Opmerkelijk: Tom Pidcock duikt fontein in om af te koelen na snikhete Tourrit

Tom Pidcock heeft in zijn interviews wel eens de lachers op zijn hand, maar ook met zijn acties weet hij mensen aan het lachen te brengen. Zo dook de ritwinnaar van de etappe naar Alpe d’Huez zondag een fontein in in Carcassonne om af te koelen.

De temperatuur tikte zondag de 40 graden aan tijdens de etappe van Rodez naar Carcassonne. Van te voren werden al wat regels omtrent de bevoorrading al versoepeld en onderweg haalden renners en ploegen alles uit de kast om koel te blijven.

Maar Tom Pidcock had na de finish een ander plan. De coureur van INEOS Grenadiers stapte uit de ploegbus en sprong zo een fontein in die in de buurt stond. Een creatieve en snelle manier om verkoeling te zoeken!