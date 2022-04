Opmerkelijk incident: volgwagen Quick-Step-Alpha Vinyl zorgt voor val in Brabantse Pijl

Een bizarre situatie in de finale van de Brabantse Pijl. De ploegleiderswagen van Quick-Step-Alpha Vinyl wilde het op achterstand geraakte peloton inhalen aan de finishpassage, maar veroorzaakte een valpartij waarbij onder meer de eigen wereldkampioen Julian Alaphilippe ten val kwam.

De volgwagen mocht het peloton passeren om de oversteek te maken naar de kopgroep, maar dat ging mis. Een renner van Cofidis had dat echter niet verwacht en schrok van de achteropkomende auto. Door de uitwijkmanoeuvre van die Cofidis-coureur kwamen enkele andere renners ten val op het gladde wegdek in Overijse. Een van de slachtoffers van de crash was Alaphilippe, die meteen naar zijn arm en pols greep.

De wereldkampioen kon zijn weg toch vervolgen op een nieuwe fiets, maar was door de crash wel uitgeschakeld voor de finale in de Brabantse Pijl.