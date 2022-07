Opluchting bij kritische Van Vleuten: “Dit hoort niet in een etappekoers thuis”

Een diepe zucht van verlichting bij Annemiek van Vleuten na afloop van de vierde etappe van de Tour de France Femmes. In de hectische gravelrit naar Bar-sur-Aube had ze weliswaar materiaalpech, maar toch verloor ze geen tijd op de andere favorieten. “Ik ben opgelucht dat ik het heb overleefd.”

Voorafgaand aan de etappe was het de vraag hoe Van Vleuten de rit zou doorstaan. Wonderwel ging het allemaal goed. “Ik reed hartstikke lekker”, zegt ze opgetogen in gesprek met de NOS. “Het was twee dagen een marteling en ik ben nu nog niet helemaal de oude, maar ik was wel lekker aan het koersen.”

Dat koersen deed ze voor een deel op de fiets van ploeggenote Emma Norsgaard. “Net voor het einde van de laatste strook kreeg ik een lekke band. Gelukkig reed Emma achter mij. Als ik haar fiets niet had gekregen…”, bedankt ze haar Deense ploegmaat. “Ik moest wel in de achtervolging. Dat had ik gisteren niet gekund, vandaag wel.”

“Ik ben opgelucht dat ik het heb overleefd”, vervolgt Van Vleuten. Ze plaatst wel een kritische noot bij de rit die gekruid werd door vier lange onverharde stroken in de finale. “Eigenlijk hoort dit niet in een etappekoers thuis. Leuk voor de winnaar, maar niet voor de klassementsrenners. Ik hou van de Strade Bianche als eendagswedstrijd, maar niet in een etappekoers.”