zondag 18 februari 2024 om 12:44

Opleidingsploeg Soudal Quick-Step wint ploegentijdrit Tour du Rwanda

De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step is de Tour du Rwanda begonnen met een zege. De Belgische formatie was met afstand de sterkste in de inleidende ploegentijdrit van ruim achttien kilometer. Israel-Premier Tech werd tweede, de opleidingsformatie van Lotto Dstny derde.

De Tour du Rwanda (2.1) opende vandaag met een ploegentijdrit van 18 kilometer, met start en finish in Kigali. Onderweg kregen de deelnemende teams een overwegend vlakke tijdrit voorgeschoteld op goed 1.500 meter hoogte, al zat het venijn hem duidelijk in de staart, met in de laatste kilometers nog een klimmetje van iets meer dan twee kilometer, aan ruim 4%.

Israel-Premier Tech, met Chris Froome als bekendste naam, ging lange tijd aan de leiding in het voorlopige klassement. De ploeg wist met een gemiddelde snelheid van 51,956 kilometer per uur over het parcours te razen, en kwam zo tot een eindtijd van 21:08. Dat het echter nog sneller kon, bewezen de renners van Soudal-Quick-Step Devo Team.

Pepijn Reinderink, William Junior Lecerf, Jan Kino, Jonathan Vervenne en Jelle Harteel deden er nog een schepje bovenop en doken aan de streep liefst 36 seconden onder de tijd van Israel-Premier Tech. Goed voor een gemiddelde van 53,474 en een eindtijd van 20:32. Vervenne kwam van de renners van Soudal Quick-Step als eerste over de finish en mocht zodoende de eerste leiderstrui aantrekken.

Ploegentijdrit telt niet mee voor algemeen klassement

Belangrijk om te vermelden, is dat de verschillen die zijn opgetekend in de ploegentijdrit niet meetellen in de strijd om het algemeen klassement. De verschillen worden wel meegenomen in het ploegenklassement.