Opleidingsploeg Novo Nordisk met twee Nederlanders en een Belg

Novo Nordisk heeft dit jaar naast een ProTeam ook een continentale opleidingsploeg rondrijden in het peloton. De Amerikaanse formatie neemt louter renners in de selectie op met diabetes. Met Jan Dunnewind en Tom Tiegelaar behoren twee Nederlanders tot de opleidingsploeg. Robbe Ceurens is de enige Belg.

Dunnewind en Ceurens maakten al deel uit van het opleidingstraject van Novo Nordisk. De 18-jarige Tiegelaar is nieuw. “Hij is naast Doriand Percrule en Nathan Smith onze derde aanwinst. Tom komt over van de juniorenploeg en heeft goede resultaten achter zijn naam. Zijn powerdata is zelfs nog indrukwekkender”, vertelt algemeen manager Daniel Holt.

In totaal bestaat het opleidingsteam van Novo Nordisk uit twaalf renners. De eerste wedstrijd is woensdag in de Trofej Umag (UCI 1.2) in Kroatië.

Selectie Novo Nordisk Development 2021

Sacha Bietry (20 jaar)

Robbe Ceurens (19 jaar)

Nigel Desota (25 jaar)

Jan Dunnewind (22 jaar)

Louis Evans (19 jaar)

Przemyslaw Kotulski (20 jaar)

Doriand Percrule (21 jaar)

Filippo Ridolfo (19 jaar)

Ulugbek Saidov (24 jaar)

Nathan Smith (20 jaar)

Vaclav Snuparek (25 jaar)

Tom Tiegelaar (18 jaar)