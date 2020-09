Opgeluchte Richie Porte: “Hier ga ik mijn hele leven van genieten” maandag 21 september 2020 om 10:08

Richie Porte kende in zijn vorige negen edities nogal wat pech in de Tour de France, maar dit jaar viel alles op zijn plek. Naast Tadej Pogačar en Primož Roglič stond de Australiër op de derde trede van het eindpodium. “Het is een geweldig gevoel.”

Voor Porte kwam een droom uit met zijn eerste podiumplaats in de Ronde van Frankrijk. In 2016 was hij al eens vijfde in het tenue van BMC, maar in de edities daarna moest hij de strijd voortijdig staken met een bekkenbreuk en een gebroken sleutelbeen. “Op het podium staan in Parijs is echt ongelooflijk. Het was zo mooi om daar naast twee kampioenen te staan. Het is een moment waar ik de rest van mijn leven van ga genieten.”

Met zijn podiumplek zet de Australiër, die overigens de geboorte van zijn dochtertje Eloise moest missen, een streep door zijn ongelukkige jaren in de Tour. “Ik had nogal wat pech gehad door de jaren heen, dus het is leuk om eindelijk eens een wedstrijd van drie weken te rijden waarin alles volgens plan verloopt. In die etappe naar de Grand Colombier begon ik er echt in te geloven. De Sloveense jongens waren daar duidelijk het sterkst, maar ik werd derde.”

Klimtijdrit

Op de voorlaatste dag reed hij in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles naar de derde plek achter Pogačar en Tom Dumoulin, maar voor Wout van Aert en Primož Roglič. “De tijdrit was een van de beste die ik ooit heb gereden. Het moest gewoon zo zijn. Ik ben erg blij dat ik eindelijk op het podium van een grote ronde sta.” Normaal gezien gaat Porte zondag ook van start in het WK wielrennen in Imola.