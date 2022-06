Opgaves Bauhaus, Vandenabeele en Cerny in Critérium du Dauphiné

In de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné besloten meerdere renners in de remmen te knijpen. Bahrain Victorious moet het in de resterende etappes zien te stellen zonder sprinter Phil Bauhaus, Team DSM zag klimmer Henri Vandenabeele opgeven en Quick-Step Alpha Vinyl kan niet meer rekenen op hardrijder Josef Černý.

Bauhaus besloot na een zware Giro d’Italia ook nog het Critérium du Dauphiné mee te pikken, in de hoop zijn ploeg een ritzege te bezorgen in een van de vlakke etappes. In de openingsrit van de Franse ronde bleek de Duitse spurter echter niet in staat om de schifting te overleven in de heuvelzone. Bauhaus hoopte maandag op een herkansing, maar de rappe man moest onderweg de handdoek gooien.

Met Vandenabeele en Černý vielen er nog twee opgaves te noteren. De jonge Belgische klimmer van Team DSM voelde zich fysiek niet okselfris. Vandenabeele blijkt last te hebben van de naweeën van het coronavirus, zo laat de 22-jarige renner weten aan WielerFlits. “Ik zit al een paar weken te sukkelen. We wilden het toch proberen in de Dauphiné, door het dag per dag te bekijken. Maar het ging echt niet vandaag. Daarbij heb ik ook nog last van pollenallergie.”

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom Černý heeft besloten om in de remmen te knijpen.