Operatie en lange revalidatie voor mountainbiker David Nordemann (23) dinsdag 28 juli 2020 om 12:59

De Nederlandse mountainbiker David Nordemann (23) wordt binnenkort geopereerd en staat vervolgens voor een revalidatie van drie tot vier maanden. Nordemann staat momenteel 74ste op de UCI-ranglijst.

David Nordemann dankt zijn 74ste plaats op de UCI-ranking (waarmee hij na Mathieu van der Poel en Milan Vader derde Nederlander is) vooral aan zijn prestaties uit 2019, toen hij nog tot de beloftencategorie behoorde. Maar sinds eind vorig jaar gaat het steeds minder goed met de in het Duitse Kranenburg wonende Nederlander.

“Eind vorig jaar begon ik me tijdens sommige races echt slecht te voelen. Vooral in mijn rechterbeen kreeg ik een raar gevoel toen ik mijn grenzen verlegde”, vertelt hij op zijn social media. “Soms deed het zelfs zoveel pijn dat ik de wedstrijd moest afbreken (iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan). Het voelde alsof mijn rechterbeen alle pijn kreeg en ondertussen voelde ik niets in mijn linkerbeen.”

“Sterker terugkomen”

Nordemann bezocht meerder specialisten, maar vond in eerste instantie geen oplossing. “Het werd zelfs erger, ook tijdens trainingen stak de pijn op en ik begon alle motivatie te verliezen. Uiteindelijk ontdekte een vasculaire specialist dat ik een iliacale endofibrose (vernauwing van de beenslagaders, red) aan het rechterbeen heb. Dit beperkt de bloedstroom, wat resulteert in een groot vermogensverlies in het been tijdens bijna maximale inspanning.”

“De enige manier om het te behandelen is door een operatie die waarschijnlijk en hopelijk binnen de komende twee maanden zal doorgaan. Daarna begint een herstelproces dat drie tot vier maanden zal duren”, aldus Nordemann nog. “Mijn ogen zijn nu dus al gericht op het seizoen 2021, waarin ik sterker dan ooit hoop terug te komen.”