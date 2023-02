Op maat van de klimmers: geen tijdrit in Ronde van het Baskenland 2023

De organisatie van de Ronde van het Baskenland presenteerde eerder al het rittenschema voor de eerstvolgende editie (3-8 april) van de ronde, maar heeft nu ook het volledige parcours uit de doeken gedaan. Wat meteen opvalt: er zit dit jaar geen tijdrit in het parcours.

In het verleden opteerde de organisatie vaak voor een wat langere tijdrit in het slotweekend, of voor een korte proloog of openingstijdrit. Zo kregen de renners vorig jaar op de eerste dag nog een tijdrit van 7,5 kilometer voor de wielen geschoven in Hondarribia, gewonnen door Primož Roglič. Dit jaar hoeven de renners dus niet tegen de klok te fietsen en dat is in het voordeel van de pure klimmers.

De eerste etappe speelt zich af tussen Vitoria-Gasteiz en Labastida en kent, zeker voor Baskische begrippen, niet al te veel hoogtemeters. De rappe mannen die het aandurven om aan de start te verschijnen, zullen deze etappe zeker aankruisen. Rit twee brengt de renners dan weer van Viana naar Leitza en is al een stuk lastiger met in de finale de beklimming naar Arkiskil (11 km aan 3,2%), met de top op goed vijf kilometer van de finish.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6

Vervolgens staan er etappes op het programma naar respectievelijk Villabona, Santurtzi, Amorebieta en als afsluiter Eibar. Op weg naar Villabona wacht er een etappe over meerdere korte en vooral steile hellingen, wat voor een explosief koersverloop kan zorgen. In de vierde etappe zal het aankomen op de klim naar La Asturiana (7,4 km aan 6,5%) in volle finale en in de voorlaatste rit trekken de coureurs opnieuw over de nodige Baskische kuitenbijters.

Als afsluiter heeft de organisatie op de slotdag nog wat in petto voor de renners. In de allesbeslissende bergrit naar Eibar zal het klassement definitief worden vormgegeven. Normaal kiest men voor een lastige bergrit met aankomst op de flanken van de beklimming naar het heiligdom van Arrate, maar de organisatie heeft nu een alternatieve route uitgestippeld naar Eibar. Een kritiek punt op het parcours is de bijzonder lastige Krabelin (5 km aan 9,6%), met een maximale stijging van 17%.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van het Baskenland naar Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan van INEOS Grenadiers wist op de slotdag, na een razendspannende ontknoping, aan het langste eind te trekken. Martínez werd op het eindpodium geflankeerd door thuisrijder Ion Izagirre en Aleksandr Vlasov.

Rittenschema Ronde van het Baskenland 2023 (3-8 april)

03/04 – Etappe 1: Vitoria-Gasteiz – Labastida (165,4 km)

04/04 – Etappe 2: Viana – Leitza (193,8 km)

05/04 – Etappe 3: Errenteria – Villabona (153,9 km)

06/04 – Etappe 4: Santurtzi – Santurtzi (175,7 km)

07/04 – Etappe 5: Amorebieta – Amorebieta (165,9 km)

08/04 – Etappe 6: Eibar – Eibar (137,8 km)