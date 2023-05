Op één wiel naar boven: Laurenz Rex vermaakt publiek met wheelies

De Monte Lussari zal de meeste renners angst inboezemen, maar Laurenz Rex had op de steile flanken van de klim nog de puf om de fans te vermaken met enkele… wheelies.

Vandaag komt de strijd in het algemeen klassement van de Giro d’Italia tot een ontknoping in een bijzondere klimtijdrit naar de Monte Lussari. Een klim van 7,3 kilometer aan gemiddeld (!) 12,1% met in de ultieme finale een strook tot 22%. En dan is er ook nog een vlakke aanloop van 11 kilometer.

Zeer zware kost, maar dit weerhield Laurenz Rex er niet van om op de steilste stroken enkele wheelies te doen. De Belg van Intermarché-Circus-Wanty werd – niet geheel verrassend – flink aangemoedigd door het publiek langs de kant van de weg.