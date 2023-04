Op de laatste keer Cauberg ontploffen de benen van Marianne Vos

Marianne Vos hoopte vandaag voor een tweede keer de Amstel Gold Race te winnen, maar op de laatste keer Cauberg bleek de kopvrouw van Jumbo-Visma niet in staat om de beste rensters te volgen. “Mijn benen ontploften al snel”, liet ze na afloop weten op de website van haar werkgever.

Vos begon in een kansrijke positie aan de laatste passage over de Cauberg, maar kon niet mee met de eerste serieuze versnelling van Liane Lippert. “Het was continu positioneren om als ploeg in de wedstrijd te blijven. Dat ging heel erg goed. Anna Henderson deed een geweldige lead-out voor Riejanne (Markus, red.) en mij richting de Cauberg.”

“Mijn benen ontploften echter al snel. Vanaf dat moment heb ik weinig van de koers meegekregen”, aldus Vos, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de zeventiende plaats in de daguitslag. Ze finishte in een groepje op 28 seconden van winnares Demi Vollering.

Vos begon door een operatie aan een vernauwde bekkenslagader pas relatief laat aan haar wegseizoen. Ze opende met een twintigste plaats in de Trofeo Alfredo Binda en werd vervolgens derde in Dwars door Vlaanderen, vijftiende in de Ronde van Vlaanderen en tiende in Parijs-Roubaix.