Oomen over vertrek bij Jumbo-Visma: “Meer speelminuten en eens een mooie goal maken”

Eerder kon u op deze site al lezen dat Sam Oomen op het einde van het seizoen vertrekt bij Jumbo-Visma en op het punt staat om een contract te tekenen bij Lidl-Trek. De Nederlandse klimmer kon de overstap zaterdag in De Avondetappe nog niet bevestigen, maar liet wel wat los over zijn toekomst.

Oomen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Jumbo-Visma, maar de 27-jarige klimmer zal aan het einde van dit seizoen andere oorden opzoeken. Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat de Brabander kiest voor een nieuw avontuur bij Lidl-Trek. Bij de Amerikaanse ploeg komt Oomen Bauke Mollema tegen, terwijl in de begeleiding de Nederlanders Steven de Jongh en Koen de Kort een belangrijke rol spelen.

“Het lijkt er inderdaad op dat de wegen gaan scheiden. Ik denk dat ik in mijn beste vorm nog in staat ben om top tien te rijden in een grote ronde of een uitschieter kan hebben in dat soort wedstrijden. Maar bij deze ploeg (doelt op Jumbo-Visma, red.) gaat het niet meer om een top tien of top vijf plek, het gaat om het winnen van alle drie de grote rondes. Als je het met voetballen vergelijkt, wil ik wat meer speelminuten en eens een mooie goal maken”, legt Oomen uit.

Na zijn negende plaats in de Giro d’Italia van 2018, waar hij in dienst reed van zijn toenmalige ploeggenoot Tom Dumoulin, werd Oomen als een toekomstige ronderenner gezien. Door een gebroken heup en een vernauwde liesslagader in het daaropvolgende jaar stagneerde zijn ontwikkeling. Vervolgens kwam de coronastop, waardoor de impact van twee jaar niet op niveau koersen groot werd.

‘Gemiddelde speler’

“Ik ben daarnaast bij misschien wel de beste ploeg ter wereld terecht gekomen, waar ik eerlijk gezegd een gemiddelde speler ben”, aldus Oomen. “Maar ik ben in ieder geval niet achteruit gegaan. Als je afgaat op hoeveel watts ik trap, mijn trainingen en wedstrijden, dan ben ik echt geen mindere renner. Er spelen echter nog zoveel meer dingen die bepalen of je top tien kunt rijden in een grote ronde.”

Bij zijn huidige ploeg ziet Oomen niet de vrijheid om in een drieweekse rittenkoers eens voor eigen rekening te rijden. “Koersen voor Jumbo-Visma heeft heel veel mooie kanten. Ik leer enorm veel en met Primoz Roglic de Giro d’Italia winnen en eerder ook de Vuelta a España is zo mooi om mee te maken. Maar om zelf uitslagen te rijden, moet je echt van enorm goeden huize komen om dat af te dwingen”, is Oomen realistisch.