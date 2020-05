Ook Wereldbeker MTB in Lenzerheide wordt uitgesteld vrijdag 1 mei 2020 om 20:20

Ook de zevende manche in de Wereldbeker Mountainbike gaat niet door op de geplande data. Op verzoek van de organisatoren wordt de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide uitgesteld, meldt de UCI. Het Zwitserse mountainbike-evenement zou half augustus afgewerkt worden.



Net als de zes andere wereldbekerevenementen is de uitbraak van het coronavirus de oorzaak van het uitstel. “Deze beslissing van de organisatoren is in overeenstemming met de huidige Zwitserse federale bepalingen met betrekking tot de organisatie van massa-evenementen”, vertelt het persbericht ons.

De organisatoren gaan nu op zoek naar een datum in de herfst van 2020 en bekijken ook de mogelijkheid om zonder toeschouwers te organiseren. Van een afgelasting van de thuisrace van Nino Schurter is momenteel nog geen sprake.

Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2020

Lousã (21-22 maart) – DHI (uitgesteld)

Maribor (2-3 mei) – DHI (uitgesteld)

Losinj (9-10 mei) – DHI (afgelast)

Nove Mesto na Morave (22-24 mei) – XCO/XCC (uitgesteld)

Fort William (6-7 juni) – DHI (afgelast)

Vallnord (19-21 juni) – XCO/XCC, DHI (afgelast)

Lenzerheide (14-16 augustus) – XCO/XCC

Mont-Sainte-Anne (21-23 augustus) – XCO/XCC, DHI

Val di Sole (11-13 september) – XCO/XCC, DHI

Les Gets (18-20 september) – XCO/XCC, DHI