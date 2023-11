woensdag 1 november 2023 om 12:51

Ook voor Fem van Empel was het afzien op de Koppenberg: “Was echt loodzwaar”

Video Fem van Empel reed vandaag in de Koppenbergcross bijna twee minuten weg van haar naaste belager Denise Betsema, maar ook voor de wereldkampioene was het afzien op het modderige en loodzware klimparcours. Dat vertelde ze na afloop aan Sporza. “Ik ben blij dat we maar drie rondes moesten afwerken.”

Voor de start voelde Van Empel zich niet opperbest, maar daar was in de cross weinig van te merken. De wereldkampioene reed al na goed twee minuten weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op dominante wijze naar een nieuwe zege in het veld. “Toch was het loodzwaar. Je kunt je haast niet voorstellen dat je zoveel vermogen levert. Je komt echt niet vooruit.”

“Je achterwiel draait constant door en het is zaak om zoveel mogelijk de graskanten op te zoeken, maar dat is verraderlijk”, schetst de renster van Jumbo-Visma. “Ik ben blij dat we maar drie rondes moesten afwerken. Het was echt loodzwaar. Je moet op dit parcours constant druk houden op je fiets. Je kunt ook niet even wat gas terugnemen. Ik heb dus wel redelijk doorgereden.”



Geslaagde ’test’ richting EK

Voor Van Empel is het tevens een laatste geslaagde test richting het EK veldrijden van komende zaterdag in het Franse Pontchâteau. “Het is nu zaak om goed te herstellen en dan is zaterdag weer een nieuwe dag. Een kampioenschap is altijd een aparte wedstrijd. Daar heb ik veel zin in.”