Ook Vincenzo Nibali begint seizoen in Ster van Bessèges

Nu de Ronde van Valencia tot nader order is uitgesteld, moeten veel renners op het laatste moment switchen. Zo is de Ster van Bessèges (3-7 februari) voor meerdere coureurs een goed alternatief. Ook Vincenzo Nibali begint zijn seizoen nu in Frankrijk.

Trek-Segafredo, de ploeg van Nibali, begint met een ijzersterke selectie aan de Franse voorbereidingskoers. De Amerikaanse formatie rekent namelijk ook op Bauke Mollema en Mads Pedersen. Ook Edward Theuns, Ryan Mullen, Alex Kirsch en nieuwkomer Mattias Skjelmose zijn opgeroepen voor de Ster van Bessèges.

“Het verlangen om te koersen is groot, ondanks de laatste wijzigingen”, aldus Nibali. “Jammer genoeg leven we nog altijd in een onzekere tijd en daar moeten we ook rekening mee houden. We kunnen alleen maar hopen dat het straks weer beter gaat.”

De renners krijgen volgende week vijf etappes voorgeschoteld in het zuiden van Frankrijk. Vorig jaar ging de eindzege in de Ster van Bessèges naar Benoît Cosnefroy, maar de Fransman van AG2R Citroën is er nu niet bij vanwege een knieblessure.

Selectie Trek-Segafredo voor Ster van Bessèges (3-7 februari)

Alex Kirsch

Bauke Mollema

Ryan Mullen

Vincenzo Nibali

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose

Edward Theuns