Ook Van der Poels ploegmaat Tim Merlier lonkt naar Tour de France

Belgisch kampioen Tim Merlier kijkt uit naar de nieuwe kalender van de UCI. Hij denkt onder meer aan Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo, het BK in Anzegem en…. de Tour de France. “Een sprint op de Champs Elysées spreekt tot de verbeelding.”

Het is op een van de regiopagina’s van Het Nieuwsblad dat Tim Merlier zich uitlaat over de nieuwe kalender van de UCI. Al benadrukt de Belgische kampioen dat hij op dit moment vooral in de voorwaardelijke wijs spreekt. “Ik kan me alleen maar baseren op wat in de media verschijnt, maar uiteraard kijk ik uit naar de nieuwe definitieve kalender.”

En eens het zover is, heeft Merlier toch al een aantal wedstrijden met stip aangeduid. “Parijs-Roubaix zou zeker op mijn programma staan”, zegt hij. “Ook Milaan-San Remo is mogelijk. En niet te vergeten, het BK in Anzegem.” In dat kampioenschap, dat zijn ouderlijke huis passeert, verdedigt hij zijn driekleur.

Champs Elysées

Maar er is meer. De geruchten dat Tourorganisator ASO zinnens is om twee extra ploegen uit te nodigen, worden steeds hardnekkiger. En als dat het geval is, komt Alpécin-Fenix, met Mathieu van der Poel als uithangbord, altijd in aanmerking. En blijkt ook Merlier kandidaat om eind augustus naar Nice af te reizen. “Dat zou me zeker interesseren en het zit ook wel in mijn gedachten. Een sprint op de Champs Elysées spreekt tot de verbeelding. Ook al wordt het dit jaar een Tour met minder kansen voor spurters.”

Merlier geeft trouwens aan dat hij in de toekomst steeds meer het accent van het veld naar de weg wil verleggen. “Ook omdat het voor mij gemakkelijker is een koers te winnen op de weg dan in het veld”, geeft hij toe. Dit jaar duikt hij naar eigen zeggen ten vroegste ergens in november het veld in. “Zoals de kaarten er nu bijliggen, zal ik op de weg koersen tot eind oktober.”