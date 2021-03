Ook Team BikeExchange stelt minimumloon vrouwen gelijk aan mannen

In navolging van Trek-Segafredo heeft ook Team BikeExchange het salaris van rensters gelijk gesteld aan dat van de leden van de mannenploeg. Dit nieuws werd door Teniel Campbell naar buiten gebracht in The Cycling Podcast. Het werd door een vertegenwoordiger van de ploeg bevestigd aan Cyclingnews.

Sinds afgelopen jaar is het voor Women’s WorldTeams verplicht om rensters een minimumloon te betalen. In 2020 hadden de rensters recht op een minimumloon van 15.000 euro en dat is in 2021 naar 20.000 euro verhoogd. In 2022 wordt dat opgetrokken naar 27.500 euro. BikeExchange en Trek-Segafredo maken hier echter nu al minimaal 40.045 euro van, evenveel als bij de mannen. Het basisbedrag is niet van toepassing op neoprofs. Voor hen ligt het loon lager.

Voor de talentvolle Teniel Campbell, die bezig is aan haar eerste seizoen bij de Australische formatie, betekent het veel: “Ik kan mijn familie thuis ondersteunen en ik kan investeren in mijn toekomst. We werken net zo hard als de mannen en we zijn net zo toegewijd. Dit is een goede ontwikkeling. Hopelijk worden ook steeds meer van onze wedstrijden uitgezonden, zodat familie en vrienden de wedstrijden kunnen volgen. Ik denk in ieder geval dat het stukje bij beetje de goede richting op gaat.”