Ook Six Day Brisbane afgeblazen maandag 16 maart 2020 om 09:30

Nadat de Six Day Manchester al niet doorging dit weekend, is ook de Six Day Brisbane afgelast vanwege het coronavirus. Dat meldt organisator Madison Sports Group vandaag. De driedaagse baanwedstrijd, onderdeel van de Six Day Series, zou over tweeënhalve week verreden worden.

“Bij de Madison Sports Group zijn de veiligheid en het welzijn van onze atleten, staf, partners en gasten het allerbelangrijkst”, meldt de organisatie. “De wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van het coronavirus tot een pandemie verklaard. De Australische overheid bepaalde dat evenementen met meer dan vijfhonderd mensen niet gehouden mogen worden en reizigers naar Australië moeten voor veertien dagen in quarantaine. Daarom is ons evenement nu niet mogelijk.”

Nadat de eerste twee wedstrijden van de Six Day Series, de zesdaagses van Londen en Berlijn, wel gewoon konden plaatsvinden, ziet de organisatie nu de laatste twee rondes in Manchester en Brisbane wegvallen vanwege het coronavirus. Vorig jaar legden Yoeri Havik en Wim Stroetinga in de Australische wedstrijd beslag op de tweede plaats achter thuisrijders Leigh Howard en Kelland O’Brien.