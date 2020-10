‘Ook Sep Vanmarcke op weg naar Israël Start-Up Nation’

Het ziet er naar uit dat Israël Start-Up Nation volgend jaar nog een beetje meer Belgisch kleurt. Na het aantrekken van Rik Verbrugghe als sportief manager, wordt nu ook Sep Vanmarcke gemeld bij het team van de Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams.

Vanmarcke, inmiddels 32, is einde contract bij EF Pro Cycling. Net voor de start van de BinckBank Tour gaf de West-Vlaming nog aan dat hij kon blijven bij zijn huidige team, maar hij ook een aantal andere voorstellen op zak had. Onder meer Circus-Wanty Gobert toonde even interesse, maar de meest concrete aanbiedingen kwamen van Bahrain-McLaren, EF Pro Cycling, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic.

Volgens Het Nieuwsblad is de kogel intussen door de kerk en gaat Vanmarcke in op het aanbod van Israël Start-Up Nation. Dat zou een verbintenis voor drie jaar zijn. Ploegleiders Dirk Demol en Erik Van Lancker – ook allebei West-Vlamingen – zien in Vanmarcke de opvolger van Nils Politt als klassieke kopman. Politt verhuist naar BORA-hansgrohe.

Na Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck wordt Vanmarcke dan de vierde Belgische renner bij ISN, dat met twee ploegleiders én een sportief manager ook al drie Belgen telt in de staff.