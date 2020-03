Ook Ronde van het Baskenland uitgesteld vanwege coronavirus maandag 16 maart 2020 om 18:01

De Ronde van het Baskenland wordt van 6-11 april niet verreden vanwege het coronavirus. De WorldTour-rittenkoers in het noorden van Spanje heeft de editie van dit jaar uitgesteld. In Spanje zijn door de regering noodmaatregelen genomen en ook de Baskische autoriteiten hebben aanwijzingen gegeven dat de ronde niet door kan gaan op de aanvankelijke datum.

De organisatie geeft aan de maatregelen van de Baskische overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan te volgen. Tot nader order is de ronde uitgesteld. De Ronde van het Baskenland heeft bij de UCI verzocht om een nieuwe datum te zoeken op de koerskalender.

Eerder werden in de WorldTour ook al de UAE Tour (voortijdig), Strade Bianche, Parijs-Nice (voortijdig), Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië, Driedaagse Brugge-De Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Romandië afgelast. Een deel van die koersen hoopt later dit jaar nog ingehaald te worden.

‘Noodzakelijk om uit te stellen’

“We hebben alles gedaan om de wedstrijd door te laten gaan zoals gepland. We hadden een gezondheidsprotocol om te hanteren, met maatregelen, temperatuurmetingen voor renners, afgesloten gebieden bij start- en finishplaatsen en desinfectiemiddelen”, zegt organisator Julián Eraso van OCETA. “Maar vanwege de serieuze situatie voelden wij dat het noodzakelijk was om de ronde uit te stellen. Dit om de veiligheid van de deelnemers, fans en de gemeenschap in het algemeen te garanderen. Veiligheid boven alles.”

Een nieuwe datum voor 2020 is nog niet bekend, maar de Ronde van het Baskenland kan al wel de datum voor 2021 bekendmaken: van 5-10 april.