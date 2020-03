Ronde van Catalonië ontkent dat ronde al afgelast is vanwege coronavirus donderdag 12 maart 2020 om 10:48

De honderdste editie van de Ronde van Catalonië gaat dit jaar niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Spaziociclismo. Meerdere teams zouden door de organisatie op de hoogte zijn gesteld dat de Spaanse WorldTour-rittenkoers afgelast wordt.

In Spanje heeft de regering meerdere maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Grote sportevenementen in de buitenlucht mogen niet plaatsvinden met meer dan duizend toeschouwers. Voor het wielrennen is door de autoriteiten bepaald dat geen publiek aanwezig mag zijn bij start- en finishlocaties. Daarnaast moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden voor publiek langs de route.

‘Eerste ploeg meldt zich al af’

Daarnaast maakt SpazioCiclismo melding van één ploeg die al besloten zou hebben om zich terug te trekken, terwijl andere teams dat ook overwegen. Meerdere ploegen besloten al om een deel van het Italiaanse voorjaar, Parijs-Nice en enkele Belgische voorjaarskoersen zelf te schrappen van hun programma. Vooralsnog heeft geen team zich officieel afgemeld voor de Ronde van Catalonië.

De organisatie wil nog niet bevestigen dat de Ronde van Catalonië dit jaar niet doorgaat van 23-29 maart. Wel werd toegegeven dat de ontwikkelingen rondom de verspreiding het coronavirus het er niet makkelijker op maken.

Update 10.58 uur

De organisatie van de Ronde van Catalonië reageert op het nieuws dat de rittenkoers afgelast zou zijn. “Wij ontkennen dat de wedstrijd is geannuleerd. Het nieuws dat gebracht is, is ronduit vals”, laat de organisatie weten aan Ciclo 21. “Wij ontkennen ook dat wij ploegen geïnformeerd hebben over de annulering van de koers.”