Ook Remco Evenepoel verkiest hoogtestage boven BK tijdrijden

In navolging van Wout van Aert past ook Remco Evenepoel voor het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Het jonge goudhaantje kiest net als zijn landgenoot voor een hoogtestage. Het BK tijdrijden is daarmee al twee van haar belangrijkste kanshebbers kwijt.

Het BK tijdrijden vindt op 16 juni plaats in Ingelmunster. Anders dan bij het BK tijdrijden is elke Belgische prof verplicht om op zondag 20 juni deel te nemen aan het BK op de weg in Waregem, als de renner in kwestie tenminste WK-ambities heeft.

Zowel bij Van Aert als Evenepoel (de nummers twee van de voorbije twee wereldkampioenschappen tegen de klok) blijkt nu dat het BK tijdrijden niet in het programma past. Beide renners en hun entourage kiezen er in plaats daarvan voor om om nog een paar dagen extra op hoogte te trainen, meldt HLN.

In aanloop naar de Olympische Spelen rijdt Remco Evenepoel eerst de Giro d’Italia. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het groterondedebuut van het jonge goudhaantje van Deceuninck-Quick-Step.