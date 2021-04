Wout van Aert verdedigt TT-titel niet

Wout van Aert zal dit jaar niet voor een derde opeenvolgende keer Belgisch kampioen tijdrijden worden. De renner van Jumbo-Visma past voor de titelstrijd in Ingelmunster. “Dat is onmogelijk te combineren met zijn stage”, zo laat sportief directeur Merijn Zeeman weten aan Het Nieuwsblad.

Van Aert kan terugblikken op een intensief maar ook zeer succesvol voorseizoen, maar trekt binnen twee weken alweer naar de Sierra Neveda voor een eerste hoogtestage in aanloop naar de Tour de France. Vervolgens zal Van Aert deelnemen aan het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni), gevolgd door een tweede hoogtestage (11-19 juni) in Tignes.

Het BK tijdrijden zal op woensdag 16 juni plaatsvinden in Ingelmunster, maar dan zit Van Aert nog op hoogte in Tignes. De 26-jarige renner moet keuzes maken en dus heeft hij besloten om het BK tijdrijden dit jaar te skippen. “Het BK op de weg zal Wout wel kunnen rijden. Onze stage stopt op zaterdagochtend en het BK wordt gereden op zondag”, aldus Zeeman.

Anders dan bij het BK tijdrijden is elke Belgische prof verplicht om op zondag 20 juni deel te nemen aan het BK op de weg in Waregem, als de renner in kwestie tenminste WK-ambities heeft. Om nog even terug te komen op het BK tijdrijden: Van Aert wist de voorbije twee edities in Middelkerke en Koksijde te winnen.