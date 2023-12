woensdag 20 december 2023 om 15:51

Ook Meindert Weulink en Mike Schuch mee naar opvolger ABLOC CT

Meindert Weulink en Mike Schuch zullen volgend jaar uitkomen voor Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT. Beiden rijden al meerdere jaren voor de ploeg van Paul Tabak.

Rasaanvaller Weulink kwam in 2020 bij ABLOC CT. De inmiddels 24-jarige renner wist nog geen overwinningen te boeken, maar behaalde wel de nodige ereplaatsen. Zo was hij vorig jaar tweede in de GP Velo Alanya (1.2) en vijfde in de Flèche du Sud (2.2). Dit seizoen eindigde hij als zesde in de Ronde de l’Oise (2.2), waar hij ook de bergtrui won. Voorts was hij zesde in de Muur Classic Geraardsbergen (1.2).

De 20-jarige Schuch is een klimmerstype. Hij won in 2022 de bergtrui in de Oberösterreich Rundfahrt (2.2), iets wat hem in 2023 lukte in de Course de la Paix Grand Prix Jeseníky (2.Ncup). Dit jaar was hij ook vijfde op het NK voor beloften op de weg en zevende in de Omloop Het Nieuwsblad U23.

Selectie voor 2024

Parkhotel Valkenburg heeft – na het verlengen van de contracten van Weulink en Schuch – nu 16 renners onder contract staan voor 2024. De nieuwe gezichten zijn Steijn Oosterveld, Joost Brinkman, Lars Hohmann, Jelte Krijnsen, Vincent Hoppezak, Mathis Avondts, Yanne Dorenbos, Stef Koning en Niek Voogt. Weulink, Schuch, Nils Sinschek, Maxime Duba, Philip Heijnen, Otto van Zanden en Jan-Willem van Schip maken mee de overstap van ABLOC CT.