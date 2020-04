Ook Jumbo-Visma organiseert eigen eRace zaterdag 18 april 2020 om 14:37

Jumbo-Visma organiseert in navolging van onder meer Alpecin-Fenix en Team Ineos een eigen eRace. Het Nederlandse WorldTour-team start zondag om 10 uur aan de wedstrijd op Zwift en heeft bijna alle renners van het WorldTour- en Continental-team aan het vertrek staan.

De wedstrijd is live te volgen via het YouTube-kanaal van Jumbo-Visma, maar zal later op de dag (16.00 uur, red.) ook worden uitgezonden op Eurosport. Eurosport-commentatoren Sander Kleikers en Bobbie Traksel zullen de wedstrijd van commentaar voorzien.

Jumbo-Visma is steeds actiever op online wielerplatforms als Bkool en Zwift. Zo hield het team recentelijk al een aantal social rides op Zwift, terwijl Mike Teunissen en Wout van Aert eerder deze maand aan de start stonden van de virtuele Ronde van Vlaanderen op Bkool.