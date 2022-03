Ook Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix in Tour de France-docu, UAE Emirates past vooralsnog

Naast Quick-Step Alpha Vinyl en EF Education-EasyPost hebben ook Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, AG2R Citroën, Alpecin-Fenix en Movistar toegezegd mee te werken aan de exclusieve behind the scenes-serie over de komende Tour de France. UAE Emirates, de ploeg van tweevoudig eindwinnaar UAE Emirates, past vooralsnog.

De acht ploegen die meewerken aan de wielerdocumentaire zijn bekendgemaakt door VeloNews, dat een document van meerdere bladzijdes heeft ingezien waarin een aantal belangrijke factoren rond het project wordt uiteengezet. Het gaat om zeven van de achttien WorldTeams en Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen, dat als beste ProTeam van 2021 is verzekerd van een uitnodiging voor de aankomende Tour de France.

UAE Emirates werkt vooralsnog niet mee aan de serie. “Het is waar dat UAE Team Emirates, net als verschillende andere ploegen, is benaderd om deel te nemen aan de show. De voorwaarden om een hoofdrol te spelen in het eerste seizoen werden niet overeengekomen”, laat de ploeg aan de wielerwebsite weten. “We vinden het een goed idee, maar we worden niet onder druk gezet om iets te overhaasten. De deur staat open voor deelname in de toekomst.”

Bereiken van nieuw publiek

De belangrijkste doelstellingen van de Tour de France-serie zijn in de eerste plaats het bereiken van ‘nieuw publiek dat niet volledig vertrouwd is met profwielrennen en gewend is sport op een andere manier te consumeren’. Andere doelstellingen zijn ‘het aanbieden van ongekende en extra inhoud om fans aan te trekken en te behouden’ en ‘het vergroten van het publieke profiel van de beste renners en hen tot superster-status verheffen’.

De productiekosten, voorlopig geraamd op acht miljoen euro, worden gedekt door Netflix. Tevens heeft de streamingdienst toegezegd een licentievergoeding van een miljoen euro te betalen die wordt verdeeld onder verschillende aandeelhouders, waarbij de ASO en France Télévisions elk 250 duizend euro opstrijken. De acht teams zouden vervolgens de resterende 500 duizend euro delen, waardoor elk team 62 duizend euro zou ontvangen.

Voor veel betrokken ploegen wordt de financiële vergoeding echter gezien als een voordeel op de korte termijn. VeloNews sprak verschillende teams en die vinden dat de naamsbekendheid die het project opbrengt, veel zwaarder weegt dan de beloning die medewerking oplevert.

De serie over de komende Tour moet in mei 2023 worden gelanceerd.