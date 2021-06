Ook in 2021 geen Veenendaal-Veenendaal

Net als afgelopen seizoen gaat Veenendaal-Veenendaal niet door. De mannen- en vrouwenkoers stonden eerst voor mei 2021 gepland, maar konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. Als alternatief kwam eind september in beeld, maar door de UCI werd de datum niet vrijgegeven; in het gekozen weekend wordt namelijk ook het WK verreden.

De organisatie was ervan op de hoogte dat in die periode het WK op de agenda stond, liet André Homma, bestuursvoorzitter, weten. “Tegelijkertijd hoefde dit in onze ogen niet in de weg te zitten voor wat betreft de deelnemende ploegen. Het parcours voor het WK is minder geschikt voor sprinters, die juist in onze koers weer erg goed uit de voeten kunnen. Mede om deze reden had zich ook al een mooi rennersveld aangemeld om van start te gaan in Veenendaal.”

De wielerronde mag dan niet doorgaan, het werk is niet voor niets geweest, vertelde Homma. “De afgelopen maanden sloten tientallen lokale ondernemers aan bij onze plannen. Zij willen er samen met ons een succes van maken en dat zie je ook terug in het rennersveld. Voor september hadden vier WorldTeams bij de heren en zeven WorldTeams bij de dames toegezegd om naar Veenendaal te komen. Dit zouden fantastische koersen zijn geweest.”

“Stiekem doet dat een beetje pijn in mijn wielerhart, maar we zijn op de goede weg en in mei 2022 maken we er een feest van”, aldus Homma.

Dempster was in 2019 de beste

Twee jaar geleden won Zak Dempster de recentste Veenendaal-Veenendaal. In de koers over 190 kilometer maakte de Australiër, die eind 2019 zijn fiets aan de wilgen hing, deel uit van een omvangrijke kopgroep die het peloton voorbleef. In de finale reed Dempster samen met Nick van der Lijke en Martijn Budding weg, waarna de Australiër zijn medeaanvallers in de sprint te snel af was. Annemiek van Vleuten won in 2018 de eerste vrouweneditie.