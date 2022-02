Ook Human Powered Health trekt zich terug uit Ruta del Sol

Behalve Gazprom-RusVelo is ook Human Powered Health (ex-Rally Cycling) niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Ruta del Sol. De ploeg kreeg vanochtend meerdere positieve coronatestuitslagen terug en stapte uit de wedstrijd.

Human Powered Health begon voortvarend aan de Ruta del Sol. Stephen Bassett maakte in de eerste etappe deel uit van de ontsnapping die het haalde tot de finish en de Amerikaan finishte uiteindelijk tweede achter de Belg Rune Herregodts. Omdat Herregodts als leider in het algemeen klassement de amarillo leiderstrui mocht aantrekken, ging Bassett in de tweede rit in de blauwe puntentrui van start.

Het optreden van de ploeg bleef echter beperkt tot twee etappes. Vanwege meerdere positieve coronatestuitslagen haalde het team zijn overgebleven renners Gavin Mannion, Ben King, Chad Haga en Stephen Bassett uit koers.