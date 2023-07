Dsm–firmenich wil verder met wielerploeg tot en met 2028

Dsm–firmenich heeft de intentie uitgesproken om het contract met de wielerploeg van teammanager Iwan Spekenbrink open te breken en te verlengen tot en met 2028. Mogelijk wordt tijdens een van de rustdagen tijdens deze Tour de France het nieuwe contract al wereldkundig gemaakt. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd.

De wielerploeg had nog een contract met dsm–firmenich tot eind 2024. Met de nieuwe verbintenis is de toekomst van de wielerploeg voor nog eens vier extra jaren verzekerd. Volgens ingewijden zal het budget aanzienlijk stijgen, maar dat is ook nodig om mee te gaan in de stijgende lijn van budgetten van alle WorldTeams.

In 2021 nam DSM het hoofdsponsorschap over van reisorganisatie Sunweb dat sinds 2017 verbonden was aan de ploeg van Spekenbrink. Met de komst van DSM werd de betrokkenheid van het bedrijf qua ontwikkeling van de beste voeding en materialen voor de wielerploeg uitgebreid. Voorbeelden uit die samenwerking zijn o.a. de Personalized Nutrition en de wielerkleding waarin Dyneema is verwerkt, dat voorkomt dat renners schaafwonden bij een valpartij oplopen.

In april vond de fusie plaats tussen DSM en het Zwitserse Firmenich. Direct werd door de betrokkenen al aangegeven dat deze bedrijfsverandering geen invloed op de wielerploeg heeft. “Dit heeft geen impact op ons. De fusie is wel mooi nieuws voor DSM. Als het bedrijft sterker wordt, kan dat alleen maar goed nieuws zijn voor ons als team. En we behouden de Nederlandse licentie”, liet een woordvoerder van Team dsm–firmenich eerder al aan WielerFlits weten.

Nu is het dus duidelijk dat het ‘nieuwe’ bedrijf ook door wil gaan met het wielerproject en daarom al vroegtijdig het contract tot eind 2028 gaat verlengen. Dankzij deze toezegging kon Spekenbrink onlangs al topsprinter Fabio Jakobsen vastleggen die een contract voor drie jaar bij de nieuwe ploeg gaat tekenen.

Team dsm-firmenich heeft naast een mannenploeg met een WorldTeam-licentie, ook een vrouwenteam met een Women’s WorldTour-licentie en een opleidingsploeg op continentaal niveau.