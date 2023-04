Ook geen Luik-Bastenaken-Luik voor Dylan Teuns: “Volgende doel is Ronde van Zwitserland”

Zoek zondag niet naar Dylan Teuns tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Nadat de puncheur eerder al de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl aan zich voorbij moest laten gaan, zorgen de gevolgen van een hardnekkige griep er nu ook voor dat hij niet kan deelnemen aan La Doyenne. Dat laat Rik Verbrugghe, ploegleider bij Israel-Premier Tech, weten aan Het Nieuwsblad.

Teuns was een groot gedeelte van vorige week ziek. Pas deze woensdag kroop hij voor het eerst weer op de fiets. “Hij zat dus ongeveer tien dagen niet op zijn fiets, dan is het ook niet zinvol om zo’n zware klassieker te rijden”, aldus Verbrugghe. “We laten Dylan nu rustig de conditie opnieuw heropbouwen. Dat doen we onder andere door een hoogtestage in Andorra in te lassen. Zijn volgende doel is de Ronde van Zwitserland. Dat én de Tour zijn de nieuwe targets.”

