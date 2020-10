Ook Gaviria’s kamergenoot Richeze verdwijnt uit de Giro d’Italia

Maximiliano Richeze, de vaste lead-out en kamergenoot van Fernando Gaviria, heeft de Ronde van Italië verlaten. Gaviria zelf testte gisteren positief op corona en mocht vanochtend niet meer van start. Richeze startte wel, maar verdween na 50 kilometer uit de wedstrijd. Dat meldt de Italiaanse live-ticker van de Giro.

Het is vooralsnog gissen naar de reden van de opgave van de 37-jarige Argentijn. Maar de opgave is in elk geval een feit, want ook de Giro-koersradio Radio Corsa bevestigde ondertussen dat UAE Team Emirates het met nog een mannetje minder moet doen. Zodra meer info bekend over de reden van het uit koers verdwijnen van Richeze, houden we jullie op de hoogte.