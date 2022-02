Ook Diego Ulissi geveld door corona

UAE Emirates heeft nog een coronabesmetting binnen de ploeg. Nadat eerder vandaag bekend werd dat Juan Ayuso de Ruta del Sol moet missen na een positieve PCR-test, heeft ook Diego Ulissi het virus onder de leden.

Ulissi deelde via social media mee dat hij de afgelopen dagen het coronavirus opliep. “Gelukkig zijn de symptomen vrij mild en is mijn gezondheidstoestand goed, dat is het belangrijkst. Ik sta steeds in contact met de medische staf van de ploeg. Hopelijk herstel ik snel zodat ik de training kan hervatten.”

De Italiaanse klimmer begon zijn seizoen met een achtste plaats in de GP La Marseillaise. Daarna bleef hij in Frankrijk voor de Ster van Bessèges. In de vijfdaagse rittenkoers eindigde hij drie keer bij de beste tien en werd hij als zesde in het eindklassement, op ruim een minuut van eindwinnaar Benjamin Thomas.