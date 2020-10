Ook de veldrit in Otegem sneuvelt op de crosskalender

Het rijtje met veldritten die deze winter niet doorgaan, is weer een beetje langer geworden. Nadat eerder deze week de Azencross van de kalender is gehaald, sneuvelt nu ook Otegem, traditioneel de cross daags na de nationale kampioenschappen.

“In deze fase van de pandemie kunnen we gewoonweg de veiligheid van onze medewerkers niet meer garanderen”, vertelt voorzitter Benny Lavaert van Wielerclub Otegem Boven aan Focus-WTV. “Een parcours opbouwen in beperkte bubbels is niet mogelijk en we willen niet dat iemand besmet geraakt tijdens de voorbereidingen.”

“Voorts is het ook zo, en daar gaan we niet flauw over doen, dat een cross organiseren zonder publiek weinig tot geen inkomsten genereert. Een cross zonder publiek organiseren zou een hypotheek leggen op de toekomst van Otegem Cross en dat willen we niet. We hopen dat de renners en rensters hiervoor begrip kunnen opbrengen.”