Ook Australië en Polen roepen op tot uitstel Olympische Spelen maandag 23 maart 2020 om 11:26

Australië en Polen hebben zich ook al uitgesproken tegen doorgang van de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. Volgens beide landen is het door deze omstandigheden voor sporters niet mogelijk om zich goed voor te bereiden op het sportevenement.

“Het is duidelijk dat de Spelen niet in juli kunnen worden gehouden”, zegt de Australische chef de mission Ian Chesterman. “Onze atleten hebben een geweldige positieve houding ten aanzien van hun training en voorbereiding, maar de stress en onzekerheid zijn voor hen een enorme uitdaging. Ze hebben ook de zorgen van hun collega’s over de hele wereld aangehoord. Dat is een stevige boodschap voor mij geweest.”

Australische sporters is te kennen gegeven dat zij zich moeten voorbereiden op een Olympische Spelen in de zomer van 2021. Op de medaillespiegel van de Spelen van Rio eindigde Australië op de tiende plaats met acht gouden, elf zilveren en tien bronzen medailles. Op de wieleronderdelen werden twee medailles gehaald; op de ploegachtervolging voor mannen was er zilver, terwijl Anna Meares achter Elis Ligtlee en Rebecca James brons pakte op de Keirin.

Polen

Ook Polen sprak zich uit tegen een Olympische Spelen komende zomer. “Het belangrijkst zijn de gezondheid en veiligheid van de deelnemers en een eerlijke competitie. De situatie verandert elke dag”, zegt Andrzej Kraśnicki van het nationaal olympisch comité. “Toegegeven, het IOC wijzigde de regels voor olympische kwalificatie, maar in deze omstandigheden zijn goede voorbereiding op de Spelen en gelijke kansen voor iedereen niet mogelijk.”

Polen werd vier jaar geleden 33e op de medaillespiegel (twee keer goud, drie keer zilver, zes keer brons), maar pakte net als Australië twee medailles in de wielersport. Op de mountainbike reed Maja Włoszczowska naar het zilver, Rafał Majka pakte in de wegwedstrijd brons.