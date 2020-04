Ook Adriatica Ionica Race gooit vroegtijdig de handdoek dinsdag 7 april 2020 om 10:58

Er komt voorlopig geen derde editie van de Adriatica Ionica Race (14 tot 18 juni). Er wordt gekozen voor een definitieve afgelasting. “Het heeft geen zin om langer te wachten”, vertelt Moreno Argentin, hoofd van het organisatiecomité.

De UCI heeft voorlopig alle wielerevenementen tot en met eind mei geschrapt, maar het organisatiecomité van de vijfdaagse rittenkoers heeft beslist om ook hun event al van de kalender te halen. “Waarom nog langer wachten? Op dit moment ziet het er niet naar uit dat we onze wedstrijd in geschikte omstandigheden kunnen laten doorgaan”, vertelt organisator Moreno Argentin in een persbericht. “De onzekerheid is zowel voor het publiek als voor de atleten te groot.”

Argentin en co kiezen voor een definitieve afgelasting en kijken al vooruit naar 2021. “In theorie zouden we een nieuwe datum kunnen aanvragen, later op het jaar. Maar dit lijkt geen goede keuze. Zowel de lokale autoriteiten als onze partners hebben andere prioriteiten.” Vorig jaar ging de eindzege naar Mark Padun, voor Ben Hermans en James Knox. Remco Evenepoel schreef de derde rit op zijn naam na een knappe solo. José Alvaro Hodeg (2) en Mark Padun waren de andere ritwinnaars.