Ontstoken knie houdt Marcus Burghardt van de fiets

De ervaren Marcus Burghardt moet zijn fiets enige tijd laten staan. De 37-jarige renner van BORA-hansgrohe heeft last van een ontstoken knie en neemt geen enkel risico met het oog op volgend seizoen, zo blijkt uit een post op Instagram.

Burghardt was al volop bezig met zijn seizoensvoorbereiding, maar kreeg tijdens het fietsen last van zijn knie. De Duitser, die zijn carrière begon als rittenkaper en klassiekerspecialist maar tegenwoordig vooral als wegkapitein en knecht door het leven gaat, hoopt snel weer op de fiets te zitten.

Burghardt begon zestien jaar geleden met profwielrennen bij T-Mobile en reed vervolgens ook voor Team Columbia en BMC. Hij komt sinds 2017 uit voor BORA-hansgrohe. Burghardt won etappes in de Ronde van Zwitserland en in 2007 was hij de beste in Gent-Wevelgem. Twaalf jaar geleden zegevierde hij ook in de Tourrit naar Saint-Étienne.

Afgelopen seizoen kwam hij slechts negentien koersdagen in actie. Hij werd onder meer 23e in Strade Bianche en reed meerdere Belgische kasseiklassiekers en Milaan-San Remo.