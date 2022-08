Ontgoochelde Jos van Emden na EK: “Misschien mijn laatste tijdrit voor Nederland”

Een negende plek, op 1’22” van kersvers Europees kampioen Stefan Bissegger. Daar was Jos van Emden gisteren allesbehalve tevreden mee. “Misschien is mijn tijd wel geweest”, reageerde hij net na de finish voor de camera van NOS. “Ik hoor niet meer bij de top.”

“Het ging niet zo goed”, was Van Emden realistisch. “Hoe dat komt? De leeftijd, denk ik. Misschien is mijn tijd wel geweest. Ik kom er niet meer aan, dus ja… Vooraf dacht ik dat top vijf mogelijk moest zijn in een goede dag. Ik voelde me ook goed. Maar als dat niet genoeg is, dan moet ik misschien wel mijn conclusies trekken.”

Veel misschiens, voorlopig. Want Van Emden gaf aan er nog een nachtje te willen over slapen. “Ik hoor niet meer bij de top. Tenminste, op tijdritgebied. Het is niet leuk om telkens die teleurstelling te krijgen, zeker als je weet wat je er voor hebt gedaan. Als het zo is, dan is ook niet zo heel erg. Je komt en je gaat er ook een keer uit.”

Geen specialist meer

“Ik vind mezelf nog steeds een goede wielrenner. Afgelopen zondag kon ik, net als de hele ploeg, een goede bijdrage leveren. Maar het tijdrijden wordt steeds meer voor specialisten. En dat ben ik blijkbaar niet meer. Misschien was dit wel mijn laatste tijdrit voor Nederland.”

“Ik heb eerder al aan de bondscoach aangegeven dat de jeugd naar het WK moet. Misschien is dat dan de bevestiging…”