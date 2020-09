Ontgoochelde Fabio Aru: “Ik weet niet wat me mankeert” maandag 7 september 2020 om 09:30

Fabio Aru is ontgoocheld nadat hij de Tour de France vroegtijdig moest verlaten. De Italiaan, vijf jaar geleden winnaar van de Vuelta a España, begon met vertrouwen aan de ronde, maar reed in de bergetappe naar Laruns gisteren al snel achter de feiten aan en staakte vervolgens de strijd.

Aru weet niet wat er met hem aan de hand is, liet hij via zijn ploeg UAE Emirates weten. “Ik heb geen antwoorden en lijd daaronder. Ik was op mijn hoede voor deze Tour de France en had goed gewerkt. Niet om voor het klassement te gaan, maar om Tadej op de best mogelijke manier te helpen en misschien, wie weet, mijn eigen kansen te krijgen als die zich voordeden.”

Ondanks een slechte dag in de Ronde van Lombardije putte hij vertrouwen uit zijn prestaties in aanloop naar de Tour. Naar eigen zeggen bereikte hij zijn beste trainingsdata van de laatste drie jaar. “Zaterdag vertelde ik in een gesprek met de ploegarts dat ik me beter voelde en vertrouwen had voor de rest van de ronde. En nu zit ik hier, vastgelopen, zonder echt te snappen waarom.”

De klimmer, die in juli 30 jaar werd, heeft het gevoel dat hij dit niet verdient. “Ik ben namelijk altijd een voorbeeldige prof geweest en zet me altijd maximaal in. De ploeg verdient dit ook niet en ik vind het erg vervelend dat ik mijn bijdrage niet kan leveren zoals ik zou willen. Mijn toekomst? Ik denk er nu niet aan. Ik ben nog steeds mijn teleurstelling aan het verwerken.”