‘Ontdekking’ Eddie Dunbar stijgt met stip in Giro: “Een zeer goede dag”

Na de bergrit met aankomst op de Monte Bondone lijken we in de Giro d’Italia af te stevenen op een spannende driestrijd tussen Geraint Thomas, João Almeida en Primož Roglič, maar Eddie Dunbar deed vandaag ook uitstekende zaken in het klassement. De Ier kon mee in het spoor van de toppers en kwam als vierde over de streep.

De Ierse kopman van Jayco AlUla was na afloop van de rit dan ook zeer tevreden over zijn optreden. “Een vierde plek is nog geen overwinning en er is nog wel een verschil met de beste renners in deze Giro, maar het was wel een zeer goede dag”, liet hij weten voor de camera van Eurosport.

Dunbar begon de dag als de nummer acht in het klassement, maar staat nu vijfde in de stand, op net iets meer dan drie minuten van de nieuwe rozetruidrager Thomas. Voor de Ier is het pas de tweede grote ronde uit zijn carrière en de eerste keer dat hij zich als kopman mag bewijzen over drie weken. De ontdekkingstocht van Dunbar verloopt echter zeer voorspoedig.

“Dit heb ik altijd al gewild”, doelt hij op het kopmanschap in een grote ronde. “Om een kans te krijgen in een grote ronde als de Giro. Ik voel het vertrouwen van de ploeg en we hebben echt ontzettend hard gewerkt om hier goed te zijn.”