Onrust bij Lotto Soudal: rechterhand Lelangue neemt ontslag, Wellens wil vertrekken

Het rommelt bij Lotto Soudal. Valerie D’Haeze, Operations & Administration Manager en de rechterhand van algemeen manager John Lelangue, heeft namelijk ontslag genomen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Daarnaast wil ook Tim Wellens, een van de kopmannen binnen de ploeg, vertrekken.

D’haeze begon bij Lotto Soudal als logistiek verantwoordelijke, maar maakte in 2019 onder de nieuwe CEO John Lelangue promotie. Als Operations & Administration Manager werd ze na Lelangue de tweede persoon in de pikorde van Lotto Soudal. Ze werd intern gezien als de rechterhand van Lelangue. Eind vorig jaar verminderde haar macht al, nadat Yana Seel werd gepresenteerd als Chief Business Officer.

D’Haeze besloot maandag ontslag te nemen. ‘Tot frustratie van het gros van het personeel’, schrijft Het Laatste Nieuws. Met Tim Wellens dreigt er overigens een tweede sterkhouder te vertrekken bij Lotto Soudal. De 31-jarige Vlaming is einde contract en zou zijn carrière een nieuwe impuls willen geven. Wellens werd in 2012 prof bij Lotto Soudal en bleef zijn werkgever al die jaren trouw.

Wellens boekte in dienst van Lotto Soudal meer dan dertig overwinningen. Zo won hij onder meer twee etappes in de Giro d’Italia, twee ritten in de Vuelta a España, de Brabantse Pijl, GP de Montréal, twee keer de Eneco Tour, de Ronde van Polen, Tour of Guangxi, Ruta del Sol en Ster van Bessèges. Wellens kan rekenen op interesse van andere teams, zo meldt HLN, maar het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt.

Lotto Soudal verkeert sportief overigens in zwaar weer. De ploeg staat er momenteel slecht voor in de UCI Team Ranking en bivakkeert onder de degradatiestreep. Veel renners hebben in hun contract een clausule waarin staat dat ze mogen vertrekken als de ploeg geen WorldTour-formatie meer is, zo meldt Het Laatste Nieuws. De grote vraag is dan ook of er aan het einde van het seizoen een leegloop zal plaatsvinden bij Lotto Soudal.