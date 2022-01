‘Ongevaccineerde renners mogen niet deelnemen aan Saudi Tour en Tour of Oman’

Renners die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, mogen straks niet deelnemen aan de Saudi Tour en de Tour of Oman. Dat meldt Cyclingnews na de eerdere berichten dat de Franse overheid een nieuwe wet heeft aangenomen die vraagt om een vaccinatiebewijs op tal van locaties, waaronder bij sportwedstrijden.

In Saudi-Arabië en Oman gelden er momenteel strenge coronamaatregelen. Renners en stafleden die van plan zijn om naar het Midden-Oosten te reizen om mee te doen aan de Saudi Tour (1-5 februari) en de Tour of Oman, moeten beschikken over een vaccinatiebewijs. Wielrenners die zich niet hebben laten vaccineren, komen er niet in. Het is overigens nog niet zeker of de Tour of Oman dit jaar wel doorgaat.

De laatste weken is er ook in de sportwereld een flinke discussie gaande over de individuele vrijheid van sporters om zich wel of niet te laten vaccineren en de eventuele consequenties. De afgelopen dagen was toptennisser Novak Djokovic groot nieuws in Australië en de rest van de wereld. De Serviër, die zich niet heeft laten vaccineren, dacht met een medische vrijstelling naar Australië te kunnen afreizen om mee te doen aan de Australian Open.

Frankrijk

Dit leidde tot veel beroering en uiteindelijk werd de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het land uitgezet. Ook wielrenners die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, komen mogelijk in de problemen, nu er in Frankrijk een nieuwe wet is aangenomen. Sporters die in Frankrijk aan wedstrijden willen deelnemen, moeten in de nabije toekomst een vaccinatiebewijs overleggen.

Wat de wielersport betreft, kan de nieuwe wet wielrenners die zich niet hebben laten vaccineren, in de problemen brengen bij koersen als Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France.