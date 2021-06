Ongeloof bij Timo Roosen na winnen NK: “Ik ben er een beetje stil van”

Wie bij de wedkantoren op Timo Roosen had ingezet had vandaag een hoop geld kunnen verdienen. De renner van Jumbo-Visma werd een verrassende Nederlandse kampioen op de weg. Op de VAM-Berg bezorgde hij zijn werkgever Jumbo-Visma de eerste nationale titel sinds 2016. “Het was gewoon sterven en rijden.”

“Ik kan het helemaal nog niet bevatten”, zegt Roosen in het flashinterview. “Het is echt een rollercoaster. Ik zag het totaal niet aankomen. Het is bizar, ik ben er een beetje stil van. Onderweg voelde ik me in de finale onverwachts nog heel goed. Dit rondje ligt me op zich wel, maar de laatste tijd had ik niet echt het gevoel dat ik zo’n punch had.”

“Op de klim had ik de versnelling niet meer, maar ik kon nog wel blijven rijden. In de laatste ronde was ik was op een paar meter gereden omdat ik echt geen versnelling meer had. Toen viel het ineens stil. We probeerden de kaart Mike Teunissen te spelen, maar hij liet een mooi gat voor me vallen en vanaf dat moment was het volle bak rijden en kijken waar het schip strandt. Het was gewoon sterven en rijden.”

WielerFlits spreekt later vandaag ook met de kersverse Nederlandse kampioen.