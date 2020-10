Onfortuinlijke Denise Betsema maakt indruk in Ruddervoorde: “Kijk uit naar debuut op de Koppenberg”

Denise Betsema kwam in de Superprestigemanche van Ruddervoorde ten val in de tweede bocht, begon na een fietswissel vanuit 74ste stelling aan een inhaalrace en finishte nog zevende, op 45 seconden Ceylin del Carmen Alvarado. “Dit gevoel neem ik mee naar de Koppenbergcross”, aldus de Texelse.

“In die tweede bocht kwam ik in een richeltje terecht”, deed Betsema na afloop haar verhaal. “Dat lag er nog niet tijdens de verkenning, maar moet ontstaan zijn tijdens de voorafgaande juniorenwedstrijd. Ik viel en schoof door tegen een paaltje. Daarnaast stond mijn stuur nog eens scheef en kon ik niet meer schakelen.”

Betsema, vorige week winnares in zowel de Ethias Cross Beringen als in de EKZ Tour in het Zwitserse Bern, reed naar de materiaalpost, wisselde van tuig en begon als allerlaatste van de meer dan zeventig deelnemers aan een lange inhaalrace. “Dat was… aanschuiven, hé. Ik stond meermaals letterlijk in de file. Dan is het kwestie van rustig te blijven en je doelen bij te stellen.”

Debuut op de Koppenberg

En dat deed de 27-jarige Texelse uitstekend. Ze liet onderweg nog een paar snelste rondetijden optekenen en halveerde zelfs haar achterstand op de kopgroep van anderhalve minuut tot 45 seconden aan de finish. Het leverde haar nog een zevende plaats op. “Als je ziet van waar ik kom, is dat een fraai resultaat, maar tezelfdertijd ook zuur. Stel dat ik mee was geweest in het begin…”

“Maar ik neem dit gevoel mee naar Oudenaarde, volgende week. Het wordt daar mijn eerste deelname ooit. In Beringen reed ik prima bergop en ik heb er nu al zoveel zin in om kennis te maken met de Koppenberg. Dat wordt spannend. Tenminste, als ik hier niets aan overhoud. Maar het zal wel meevallen. Ik heb wat schaafwonden en ik zal morgen ongetwijfeld last hebben van stramme spieren, maar dat ebt wel weg.”

https://twitter.com/PS_BG_CT/status/1320050040115761155