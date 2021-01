Oorzaak hartprobleem Elia Viviani gevonden: “Het probleem is opgelost”

De oorzaak van de hartritmestoornis bij Elia Viviani is gevonden. Dat vertelt de Cofidis-kopman opgelucht tegen Tuttobiciweb. Viviani werd maandag in het ziekenhuis van Ancona opgenomen nadat hij tijdens een training last kreeg van zijn hart. “Ik voelde dat ik gedurende 20-25 seconden een hartslag van ongeveer 220 had en moet toegeven dat ik wel bang was”, zegt hij.

Viviani belde direct de cardioloog die hem al tien jaar onderzoekt. “Ik legde hem de situatie uit en hij besloot meteen onderzoek naar de hartritmestoornis te laten doen, om te begrijpen waar het vandaan kwam. Vanaf maandag werden meerdere tests gedaan, waaronder een hartfilmpje, een echo en een nieuwe elektrocardiologische controle. Zo probeerden we na te bootsen wat er gebeurd is.”

Ablatie

“En dat is ons gelukt. Ik kreeg weer een hartslag van 220 zoals tijdens die training. Op dat moment werd ablatie uitgevoerd”, legt de Italiaanse sprinter uit. Dat is als de arts de verstoorde elektrische prikkels blokkert door littekens te maken op bepaalde plekken, volgens de Hartstichting. “Daardoor gaat het nu goed en is het probleem opgelost.”

Viviani moet eerst vijftien dagen herstellen. “Ik heb ook een chip onder mijn linkersleutelbeen die mijn hartactiviteit registreert. Ik ben optimistisch gestemd en wil snel weer de fiets op”, aldus de renner van Cofidis. “Ik ga ervan uit dat mijn programma hetzelfde kan blijven, met een start in de UAE Tour, dan Tirreno-Adriatico en daarna de klassiekers.”