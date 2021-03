Onderzoek anti-dopingagentschap brengt British Cycling opnieuw in opspraak

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is een onderzoek gestart naar Britse Anti-Doping Agentschap (UKAD) nadat het nieuws naar buiten kwam dat een wielrenner onder hoede van British Cycling eind 2010 werd betrapt op sporen van nandrolon, een verboden anabole steroïde, in zijn urine.

In een uitgebreid verslag van journalist Nick Harris in de Mail on Sunday zou UKAD aan British Cycling hebben verteld dat een van de monsters van hun renners de drempelwaarde van nandrolon bevatte. Volgens een anonieme bron die door de Sunday Times werd geciteerd, werd in het monster het “laagst mogelijke niveau” van nandrolon aangetroffen, wat UKAD ertoe aanzette British Cycling en de renner in kwestie te waarschuwen, “omdat het zou kunnen wijzen op een gezondheidsprobleem of een vervuild voedingssupplement.”

In plaats van dat UKAD zelf deze zaak onderzocht om de oorzaak van het afwijkende monster te achterhalen – zoals de WADA Code destijds voorschreef – tipten zij dus het managementteam van British Cycling, die hun eigen onderzoek in het geheim deden.

WADA wijst erop dat het UKAD de instantie had moeten zijn die de nandrolon-test moest onderzoeken, en niet British Cycling zijn eigen interne tests op het verboden middel mocht uitvoeren. De betreffende wielrenner was zich immers onder de vlag van British Cycling aan het voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Het Britse Anti-Doping Agentschap UKAD reageerde via de BBC op deze zaak: “Soms kunnen hoeveelheden van een ‘drempelstof’ door het laboratorium worden gerapporteerd in een negatief monster die onder de drempelwaarde blijken te liggen waardoor een onderzoek is vereist. Dit zijn sporenhoeveelheden die soms van nature in het lichaam kunnen voorkomen.

De richtlijnen van het WADA zijn dat deze sporenbevindingen kunnen worden gebruikt om te helpen beslissen wie in de toekomst wordt getest en wanneer, maar niet automatisch leiden tot een onderzoek.”

In een verklaring zei UKAD’s directeur Nicole Sapstead later: “We weerleggen elke implicatie dat het spreken met een nationale sportfederatie over een monster dat sporen van een drempelstof bevat, neerkomt op iets ongepasts.”

Geheime interne dopingonderzoeken

De Mail on Sunday onthult verder dat British Cycling in de jaren voor Londen 2012 van het UK Anti-Doping Agency (UKAD) toestemming heeft gekregen om zijn eigen geheime interne dopingonderzoeken bij hun wielrenners uit te voeren. Het managementteam van British Cycling, dat in 2010 bestond uit Dave Brailsford, Shane Sutton, Richard Freeman en Steve Peters, besloot na het nandrolon incident om een intern testprogramma op te zetten met gebruikmaking van een privé laboratorium in een poging om renners onder de vlag van de federatie met hun toestemming te testen.

De Olympische Spelen in eigen huis waren voor de Britse sport de meest succesvolle in liefst 104 jaar met in totaal 65 medailles, waaronder 19 gouden, waarvan er 12 voor de wielersport waren.

“Elke bewering dat een nationale sportbond zijn atleten privé test, in een niet-geaccrediteerd laboratorium, om te screenen op een verboden stof, moet grondig worden onderzocht”, zo geeft WADA aan.

De wolk van verdenkingen die boven de prestaties van British Cycling tijdens met name de Olympische Spelen van 2012 hangt, wordt steeds grauwer. Dokter Richard Freeman werd vorige week al uit het Britse medische register geschrapt en wordt momenteel door UKAD onderzocht wegens twee mogelijke overtredingen van de antidopingregelgeving. Freeman werd schuldig bevonden aan het bestellen van 30 zakjes verboden testosterongel in mei 2011 in het wielercentrum van Manchester.