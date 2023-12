donderdag 7 december 2023 om 11:30

Onderdelenfabrikant Shimano start onderzoek na artikel over arbeidsmisstanden

Onderdelenfabrikant Shimano is in verlegenheid gebracht na een artikel van The Telegraph. Volgens de Britse krant zou Shimano onderdelen hebben verkocht van een Maleisische leverancier die zijn geproduceerd door ‘moderne slaven’.

Het gaat om de Maleisische leverancier Kwang Li Industry. The Telegraph beschuldigt dit bedrijf van het uitbuiten van arbeidsmigranten uit Nepal. Werknemers in de fabriek zeggen dat ze het slachtoffer zijn geworden van fysieke mishandeling en bedreigingen, onwettige salarisinhoudingen en wervingskosten, onbetaalde schorsingen van maximaal vijftien dagen en gedwongen ontslag.

The Telegraph sprak voor het onderzoek met huidige en voormalige werknemers van Kwang Li Industry, maar kreeg verder ook inzage in contracten, loonstrookjes en correspondentie tussen Kwang Li Industry en de Nepalese ambassade in Maleisië.

Reactie Kwang Li Industry

Kwang Li Industry ontkent de beschuldigingen met klem. “We ontkennen alle valse beschuldigingen die tegen ons zijn geuit. We hebben ons als bedrijf altijd gehouden aan alle vereisten en regelgeving omtrent de arbeidswetgeving in Maleisië, die verschillende aspecten van het dienstverband regelt. Waaronder werktijden, minimumloon en andere aanverwante zaken.”

Shimano start onderzoek

Shimano laat in een verklaring weten te zijn geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. “Dit zijn ernstige beschuldigingen en het druist in tegen onze principes en waar we in geloven. We onderzoeken de zaak momenteel met de betrokken partijen en zullen passende maatregelen nemen, om ervoor te zorgen dat de situatie goed wordt opgelost.”