Ondanks pensioen poseert Valverde gewoon in nieuw Movistar-tenue

Alejandro Valverde mag dan wel gestopt zijn, hij is nog altijd te bewonderen in het wedstrijdtenue van Movistar. De wereldkampioen van Innsbruck heeft zelfs een hele fotoshoot erop zitten in de nieuwe outfit van de Spaanse ploeg.

Afgelopen najaar zwaaide Valverde op 42-jarige leeftijd definitief af. In zijn laatste profjaar wist hij nog drie keer te winnen en reed hij de nodige ereplaatsen bij elkaar. In 2023 blijft Valverde betrokken bij de ploeg, als aanspreekpunt voor managers, coaches en renners. “Ik zal normaal gezien ook in de ploegleiderswagen zitten. Het idee is om bij de Giro, Tour en Vuelta te zijn. Dat zal echter niet de hele ronde zijn, maar vijf à zes dagen”, gaf hij aan.

Maar hoe vaak heeft Valverde niet zijn afscheid aangekondigd en dat hij tóch nog een jaar doorging? Movistar speelt in op dat onderbuikgevoel bij een deel van de wielerfans, door twee foto’s te plaatsen van El Imbatido in het wedstrijdtenue van 2023, inclusief de regenboogmouwtjes die Valverde verdiend heeft. De ploeg verwacht dan ook veel reacties van volgers, met de vraag of die comeback er echt gaat komen…

