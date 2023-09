Niels Bastiaens • zaterdag 23 september 2023 om 14:50

Ondanks ontbreken op UCI-kalender: ook Antwerp Port Epic, Hageland en Koolskamp gaan door in 2024

Drie opvallende ontbrekende Belgische wedstrijden op de nieuwe kalender voor 2024, die de UCI vanmiddag bekendmaakte. De Antwerp Port Epic (1.1), Dwars door het Hageland (1.Pro) en het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) vinden we niet terug, maar geen nood: de drie eendagskoersen gaan in 2024 ‘gewoon’ als UCI-koers door het leven.

Dat leert ons navraag bij de respectievelijke organisatoren. De Antwerp Port Epic voor zowel mannen als vrouwen elite zal doorgaan op 19 mei 2024. Het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp mogen we dan weer op 20 september 2024 verwachten. “We hebben onze aanvraag correct ingediend bij Belgian Cycling”, laat koersdirecteur Koen Duyck weten.

Bij Dwars door het Hageland hebben ze nog geen weet van een definitieve datum. “Ik heb zelf nog geen kalender gezien, maar wellicht zijn ze er zelf nog niet uit welke datum we krijgen”, aldus Nick Nuyens van de organisatie. “We organiseren in principe in dezelfde periode als dit jaar”. Dat was op 10 juni.